L’operatore Wind ha recentemente deciso di lanciare due nuove offerte in occasione del giorno più romantico dell’anno, San Valentino. Dal 10 al 16 febbraio 2020 saranno attivabili alcune di queste offerte.

Vi ricordo che l’operatore in questione negli scorsi giorni ha anche lanciato delle nuove offerte operator attack e winback. Scopriamo ora tutti i dettagli delle nuove offerte.

Wind lancia delle nuove offerte in occasione di San Valentino

Partiamo subito con la All Inclusive Smart in Love con Easy Pay che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet a soli 14.99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento automatico. Il costo di attivazione è di 4.99 euro invece che 31.99 euro per MNP ed attivazione nuova SIM con SIM attiva per almeno 24 mesi. In caso contrario verranno addebitati i restanti 27 euro.

La All Inclusive Young in Love Limited Edition Easy Pay offre invece minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet a 11.99 euro al mese con addebito su metodo di pagamento automatico. Il costo di attivazione è di 6.99 euro invece che 33.99 euro con offerta attiva per almeno 24 mesi. In caso contrario l’operatore arancione addebiterà i restanti 27 euro. Per i già clienti Under 30, 19.99 euro.

Il metodo Easy Pay prevede l’addebito del costo mensile dell’offerta scelta direttamente su conto corrente o carta di credito abilitate, come per esempio PostePay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit e DB Contocarta di Deutsche Bank. Le due offerte appena presentate sono disponibili anche senza Easy Pay. Per maggiori informazioni non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.