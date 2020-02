CoopVoce: che promo, ecco le due offerte ChiamaTutti low cost

Fare affidamento sui gestori virtuali risultava una pura utopia durante gli scorsi anni ma non adesso. In questo momento sono innumerevoli gli utenti che si fidano di tali realtà, le quali sono in netta crescita proprio come dimostra ogni mese sempre di più CoopVoce.

Il noto gestore virtuale ha invertito la tendenza negativa che caratterizzava il suo percorso almeno fino a qualche mese fa. In questo momento le offerte risultano tra le più gettonate sul web, visto che gli utenti hanno ormai dato tutta la loro fiducia al provider di casa Coop. Se prima i contenuti all’interno delle promozioni risultavano troppo esigui, ora sono esattamente come il pubblico li voleva. I prezzi sono poi molto bassi, favorendo dunque la possibilità che qualche utente possa decidere di cambiare gestore scegliendo appunto CoopVoce.

CoopVoce: ecco le due ChiamaTutti che in questo momento dominano sul sito ufficiale dell’azienda

In questo momento a catturare l’attenzione degli utenti che vogliono cambiare gestore, ci sono due offerte proprio da parte di CoopVoce. Si tratta della nuovissima ChiamaTutti Top 10 e della ChiamaTutti Easy, due soluzioni che risultano estremamente convenienti per diverse fasce di pubblico.

La prima risulta una declinazione minore della precedente Top 20, includendo al suo interno minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 10 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è di soli 9 euro al mese per sempre. La seconda invece include meno contenuti: ecco 300 SMS verso tutti, 300 minuti verso tutti e 3 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo in questo caso è di 5 euro al mese per sempre.