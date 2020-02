CoopVoce: ChiamaTutti Top 10 e Easy per tutti a pochi euro

I gestori virtuali secondo alcuni utenti possono risultare il futuro, soprattutto vista la piega presa ultimamente. Le promo che si stanno avvicendando sono sempre più convenienti, soprattutto visto il rapporto quantità-prezzo. Tra tutti sta provando a distinguersi CoopVoce, azienda che ha stravolto i suoi piani in pochissimo tempo trasformandosi in leader assoluta.

Se prima gli utenti non volevano assolutamente una delle sue offerte, in questo momento è l’esatto contrario. Le proposte di questo gestore sono infatti tra le più appetibili, visto il prezzo e soprattutto i contenuti che sono di molto migliorati. Proprio questi ultimi risultano essere il tallone d’Achille di CoopVoce, dato che non ne includeva molti. Attualmente però il provider di Coop ha deciso di attuare una politica aggressiva, soprattutto per aumentare il suo bacino di utenti. A tal proposito ecco altre due promozioni che potranno sicuramente scrivere pagine importanti di questo 2020 per il nostro gestore virtuale.

CoopVoce sbanca ancora con le sue ChiamaTutti Top 10 e Easy: pochi euro per avere tutto incluso

CoopVoce continua a stupire e questa volta lo fa con due offerte ottime per varie fasce di pubblico. La prima, la ChiamaTutti Top 10, è la migliore delle due per contenuti. Al suo interno potete trovare infatti minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 10 giga di traffico dati in 4G al prezzo di 9 euro al mese per sempre.

Segue poi la ChiamaTutti Easy, soluzione più blanda magari perché non fa un grande utilizzo dello smartphone. Al suo interno 300 minuti, 300 SMS e 3GB di traffico internet in 4G per soli 5 euro al mese per sempre.