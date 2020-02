Black Mirror è una serie televisiva britannica che in pochissimo tempo ha riscosso un successo straordinario. Ideata e sviluppata grazie al duro lavoro di Charlie Brooker, si tratta di una serie televisiva definita antologica poiché in ogni episodio ci sono personaggi e scenari differenti.

La fiction ha riscosso un successo incredibile soprattutto per via della sua trama affascinante poiché si concentra sui problemi di attualità e sulle sfide poste dall’introduzione di nuove tecnologie. Ad oggi conta un totale di cinque stagioni e un totale di 22 episodi disponibili sulla piattaforma di streaming online più famosa al mondo, Netflix.

In rete, comunque, si discute notevolmente sulla sesta stagione. I fan sperano in dei nuovi episodi, ma eccovi svelati tutti i dettagli a riguardo.

Black Mirror e la sesta stagione: eccovi svelati alcuni dettagli

Per tutti gli utenti che hanno avuto l’occasione di guardare gli episodi della quinta stagione in esclusiva su Netflix, hanno preso visione di un finale piuttosto particolare. Questi episodi hanno lasciato perplessi tantissimi utenti perché l’ultima puntata della quinta stagione ha lasciato intendere ad un seguito.

In rete, infatti, si discute notevolmente dell’arrivo di questa sesta stagione, ma Charlie Brooken non si è espresso in merito, senza confermare o non confermare nulla. Ad oggi, non si conoscono ulteriori dettagli se non la dichiarazione di Brooken durante un’intervista per Digital Spy: “Non credo che ci sia qualcosa che ci fermi.”

A questo punto, ulteriori notizie potrebbero essere rilasciate in qualsiasi momento. Non resta che attende ancora per scoprirne di più.