Saranno svelati tra pochissimi giorni sul mercato mobile i nuovi smartphone della serie Galaxy S20 del colosso sudcoreano Samsung. Questi dispositivi saranno i portatori di diverse novità per l’azienda; i nuovi device, ad esempio, disporranno per la prima volta di un display super fluido con la presenza di un refresh rate pari a ben 120 Hz. Samsung, però, sta pensando anche all’arrivo del successore dell’attuale Galaxy Note 10, cioè il futuro Galaxy Note 20. Quest’ultimo, in particolare, è stato oggetto di nuove indiscrezioni online.

Galaxy Note 20: Ice Universe svela la presenza di un display da 120Hz migliorato

La presenza di display con refresh rate molto elevati sarà uno degli standard presenti su molti smartphone durante questo nuovo anno tecnologico. Come già accennato prima, Samsung è pronta a far debuttare sul mercato il suo display con refresh rate da 120 Hz sui nuovi top di gamma Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 Ultra.

Nel corso delle ultime ore, però, sono cominciate a spuntare nuovamente alcune informazioni riguardanti il futuro phablet dell’azienda sudcoreana, cioè il prossimo Samsung Galaxy Note 20. Nello specifico, è stato il noto leaker Ice Universe sulla propria pagina del profilo di Twitter.

The Galaxy Note20 will use a more fine-tuned 120Hz refresh rate technology. — Ice universe (@UniverseIce) February 4, 2020

Il leaker ha dichiarato che il prossimo phablet dell’azienda disporrà anch’esso di un display con un refresh rate da 120Hz, ma quest’ultimo verrà migliorato rispetto ad adesso. Questo potrebbe significare che il display di questo nuovo terminale supporterà l’elevato refresh rate ma con una risoluzione del pannello molto elevata, pari cioè al QHD+. I prossimi Galaxy S20, invece, dovrebbero supportare tale refresh rate ma con una risoluzione pari al solo FullHD+. Staremo a vedere se nel corso delle prossime settimane arriveranno altri indizi.