Anche nel mese di febbraio 2020 l’operatore ho.Mobile ha deciso di continuare a proporre il proprio portafoglio di offerte, recentemente lanciate a partire da soli 4.99 euro al mese.

Le due offerte lanciate da poco si chiamano rispettivamente Voce ed SMS con minuti illimitati ed SMS. Scopriamo insieme tutti i dettagli per non perdere l’occasione di cambiare operatore.

ho.Mobile aggiorna il proprio portafoglio di offerte

A partire dallo scorso 29 gennaio 2020 sono disponibili le offerte ho 4.99 euro e ho 9.99 euro che prevedono minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Mega di traffico internet ad una velocità di massimo 30 Mbps in download e upload. La versione al prezzo più basso, ovvero 4.99 euro è attivabile esclusivamente dai nuovi clienti che provengono da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali.

La versione più costosa, ovvero a 9.99 euro al mese è attivabile da tutti gli utenti che provengono da Tim, Wind, Tre e Vodafone. Il costo di attivazione per la prima offerta è di 99 centesimi di euro, comprensivo anche del costo della nuova SIM Card. La seconda offerta ha invece un costo di attivazione di 9.99 euro al mese per Tim, Wind e 3 Italia e di 29.99 euro per gli utenti che provengono da Vodafone Italia.

Vi ricordo che dovrete comunque aggiungere una prima ricarica utile per coprire il costo del primo mese anticipato dell’offerta da voi scelta. Al momento le offerte appena presentate non compaiono ancora sul sito ufficiale dell’operatore, sono attivabili solamente in alcuni rivenditori ho. aderenti. Per scoprire tutte le altre offerte, non esitate a visitare il sito ufficiale dell’operatore.