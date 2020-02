La rete 4G è ben distribuita a livello nazionale. Nel 2020 qualsiasi operatore dispone di una propria infrastruttura. Anche Iliad sta provvedendo all’installazione delle sue antenne con TIM, Wind, Tre, Vodafone e Fastweb già predisposte per l’alta velocità della rete.

Nonostante il crescendo di Mbps in download c’è però un bug della rete che tutti gli operatori stanno risolvendo attraverso il nuovo network 5G. TIM e Vodafone, in particolare, hanno iniziato a sfoderare le prima offerte illimitate che garantiscono non solo Internet 5G in alta velocità ma anche maggiore sicurezza. Infatti è stato riscontrato un problema con la rete 4G che accomuna tutti i gestori, siano essi di tipo reale che virtuale.

Analisi della rete 4G svela un dilemma sulla sicurezza: tutto risolto con la rete 5G in Italia

Sono anni che gli operatori ci espongono volutamente ad un malfunzionamento software della rete. Il firewall che dovrebbe occuparsi di bloccare gli accessi indesiderati non filtra le richieste di interconnessione esterna. Si verifica che provetti hacker possano entrare nella rete come ospiti in modalità hotspot e da qui dirottare tutto il traffico tramite opportune strumentazioni. Un software, il cui compito è quello di catalogare i log, raccoglie tutti i dettagli della connessione. Da qui passano informazioni di log-in e tutto ciò che digitiamo e condividiamo in rete.

I gestore sono a conoscenza di questa falla 4G eppure non hanno fatto nulla per risolverla in luogo di oneri e tempistiche di manutenzione che richiederebbero troppo sforzo. La buona notizia è che l’attacco non è alla portata di tutti per costi di gestione e capacità di intrusione. Viviamo momenti di relativa serenità con tutti i problemi che si apprestano ad essere risolti dal nuovo profilo tecnico della rete 5G. La nostra privacy è momentaneamente al sicuro e lo diverrà del tutto man mano che saranno attive le nuove infrastrutture.