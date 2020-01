Diamanti a energia nucleare: una batteria che dura 5 mila anni

Il prototipo del futuro accumulatore per smartphone e device in genere è stato alimentato dall’isotopo radioattivo nickel-63, un nucleo il cui tempo di dimezzamento è di circa 100 anni. Tuttavia Scott vuole sfruttare il Carbonio-14 per via delle decine di migliaia di tonnellate di questo materiale stipate nelle centrali nucleari del Regno Unito. Materiale radioattivo che, se sfruttato a dovere, può contribuire a generare una batteria con una carica di 5.000 anni, corrispondente a un’emivita dello stesso elemento.

Il Carbonio-14 sarebbe anche ottimo per lavorarlo e introdurlo nei diamanti artificiali creati da Scott ma, se anche non c’è pericolo di dispersione delle radiazioni, l’energia attualmente sviluppata è ancora molto bassa. Un grammo di C-14 può generare solo 15 Joules al giorno contro i 700 per grammo di una comune batteria al litio. Ma il progresso corre veloce e si spera che un giorno i nostri smartphone avranno batterie di diamante radioattivo che durino fino a 5.000 anni.

Alla potenza attuale sviluppata, tali batterie possono già trovare applicazione nei pacemaker, nei satelliti, o in droni di alta quota.