Gli operatori telefonici Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb si stanno preparando per la nuova rete mobile, ovvero il 5G. Quest’ultima consentirà agli utenti di soddisfare le proprie esigenze nel migliore dei modi, considerando un miglioramento nelle prestazioni.

Per far in modo che il consenso sia ampio, le compagnie telefoniche hanno iniziato ad annunciare le nuove offerte che saranno presenti anche nelle prossime settimane. Gli operatori telefonici che si sono mossi in anticipo sono Tim e Vodafone, i quali sono ormai diventati i migliori in questo settore.

Le offerte 5G rispetto a quelli attuali presenti ad una velocità più bassa, contengono un numero importante di minuti, sms e giga, ma allo stesso tempo sono disponibili ad un prezzo maggiormente elevato.

Le offerte in 5G di Tim e Vodafone

Le offerte in questione saranno attivabili da tutti i clienti che hanno voglia di usufruire della nuove rete. Per poter attivare una delle offerte presenti, i clienti devono avere uno smartphone in grado di supportare la nuova tecnologia. Adesso non ci manca che elencare le offerte attualmente disponibili: Unlimited Smart, Shake it Easy, Unlimited Ultra, Unlimited Back, Tim Advance 5G e Tim Advance 5G Top.

L’offerta Unlimited Smart prevede minuti illimitati, sms illimitati e 20 giga al costo mensile di 18,99 Euro.

L’offerta Shake it Easy è dedicata ai clienti Under 30, i quali possono utilizzare minuti illimitati verso tutti, sms illimitati verso tutti e 60 giga al costo mensile di 14,99 Euro.

L’offerta Unlimited Ultra contiene minuti illimitati, sms illimitati e 30 giga al costo di 24,99 Euro ogni mese.

L’offerta Unlimited Back prevede minuti illimitati, sms illimitati e giga illimitati al costo di 40 Euro ogni mese.

L’offerta Tim Advance 5G contiene minuti illimitati verso tutti, sms illimitati verso tutti e 50 giga al costo di 29,99 Euro ogni mese.

L’offerta Tim Advance 5G Top prevede minuti illimitati verso tutti, sms illimitati e 100 giga al costo mensile di 49,99 Euro.