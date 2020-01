Sul sito di Iliad è possibile leggere un dato davvero straordinario relativo alle performance del gestore francese. Stando a quanto riportato sulle pagine ufficiali del provider, il 98% degli utenti che ha scelto di attivare una SIM card allo stato attuale è soddisfatto dei servizi ricevuti.

Iliad, gli utenti attendono il servizio per il cambio della propria tariffa

Questo dato conferma ancora una volta la popolarità di Iliad, una popolarità raggiunta non soltanto grazie alle oramai famose ricaricabili low cost ma anche grazie ad una serie di servizi aggiuntivi inclusi nel costo mensile. Nonostante le voci di consenso, però, alcuni utenti continuano a nutrire dubbi sulla compagnia transalpina.

Ad esempio, negli ultimi giorni tanti hanno riportato alla luce una promessa della prima ora non ancora mantenuta. Gli sviluppatori di Iliad nel maggior 2018 avevano chiarito un punto a tutti i futuri abbonati: la possibilità di cambiare tariffa sarebbe stat garantita a tutti senza costi aggiuntivi e senza la necessità di attivare un nuovo numero.

Allo stato attuale però dobbiamo costatare come il gestore non abbia ancora mantenuto questa promessa. La realtà dei fatti ci dice che chi è già cliente di Iliad non può scegliere una ricaricabile della stessa compagnia come alternativa all’attuale piano.

La mancanza del servizio di cambio tariffa sta sfavorendo in maniera particolare alcuni abbonati. Chi ha attivato la promozione Giga 30 ed ora vuole passare a Giga 50 purtroppo non ha soluzioni rapide ed economiche a sua disposizione. L’unica via per cambiare ricaricabile restando in Iliad è, ad oggi, la sottoscrizione di un nuovo piano telefonico.