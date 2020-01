Quali sono gli smartphone dal costo elevatissimo?

Accennavamo poco fa ad alcuni modelli di smartphone che presentano un prezzo fuori di testa, paragonabile a quello di un’automobile di lusso. Sì, non stiamo affatto scherzando, in quanto i prodotti di cui vi parleremo fra poco, godono di preziosissimi elementi estetici, come i diamanti per esempio, che ne innalzano il valore economico.

Il più costoso in commercio è il Black Diamond VIPN, con una cifra record di 300.000 dollari. Scendendo leggermente con il prezzo invece, troviamo il Vertu Signature Diamond, costellato di platino e diamanti. Il suo valore? 88.000 dollari: più o meno il prezzo di un’Audi Q7. Esclusivissima la tiratura: soltanto 200 esemplari in tutto il mondo.

Terminiamo la classifica con il Caviar 3310 “the Last Emperor”, una riedizione del fortunato Nokia 3310, in versione commemorativa per lo Zar Nicola II di Russia (in alternativa c’è anche la versione con il volto di Vladimir Putin). Dulcis in fundo poi, il Mobiado Grand 7, con un costo che parte dai 2700 Euro in versione base, è ampiamente personalizzabile.