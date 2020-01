Il volantino Comet è leggermente sopra le righe con il lancio di una serie di sconti di altissima qualità, a prezzi effettivamente alla portata della maggior parte di noi. Gli acquisti potranno essere completati nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma anche sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

Alla base della corrente campagna promozionale troviamo un classico Tasso Zero, tramite il quale il consumatore risulta avere la possibilità di richiedere un prestito sull’intero importo da versare all’azienda, da restituire poi in comode rate senza interessi. Per ottenerlo, è importante ricordarlo, sarà necessario presentare le buste paga dei mesi precedenti per il superamento dell’affidabilità creditizia.

Non scordatevi nemmeno dei codici sconto Amazon disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram. Li trovate a questo link.

Volantino Comet: tutti gli sconti da non lasciarsi sfuggire

Tra le pagine della corrente campagna promozionale troviamo comunque un buon mix di sconti, anche di prodotti afferenti a categorie merceologiche completamente differenti. Parlando di smartphone la scelta può ricadere tra due modelli: Huawei Nova 5T o Oppo Reno 2. Nel primo caso è un terminale recentemente lanciato sul mercato, presenta ben 4 fotocamere posteriori ed un processore assolutamente performante, in vendita a 399 euro.

L’Oppo Reno 2 nasce quasi come top di gamma, mascherato però da un prezzo finale di vendita di soli 499 euro, le prestazioni sono ancora migliori rispetto al modello indicato poco sopra. Nel caso foste alla ricerca di un prodotto per la casa, approfittate anche della promozione sul Dyson V8 a 299 euro, non sarà proprio il più recente, ma è in vendita ad un prezzo più abbordabile.