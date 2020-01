Il volantino Trony del periodo nasconde al proprio interno buonissime offerte e sconti da non lasciarsi assolutamente sfuggire, a patto però che si risieda nelle vicinanze di un negozio della regione Sardegna, in caso contrario non si potrà accedere alla campagna promozionale.

Alla base della soluzione descritta troviamo la possibilità di godere e di ricevere un omaggio speciale, corrispondente alla combo macchina da caffè Lavazza Jolie e 128 capsule (del valore commerciale totale di 128 euro), acquistando prima un elettrodomestico (tra quelli contrassegnati) con una spesa complessiva di almeno 349 euro. La consegna avverrà direttamente in cassa, non sarà necessario lasciare i propri dati o attendere particolari intervalli di tempo per potervici “mettere le mani”.

Volantino Trony: grazie a queste offerte il consumatore risparmia notevolmente

La maggior parte degli utenti è attratta da una campagna promozionale davvero molto interessante, basata interamente sui prodotti Samsung. Tutti coloro che acquisteranno un Galaxy S10 o un Galaxy Note 10 entro il 27 gennaio, e lo registreranno sul sito ufficiale Samsung Members entro il 14 febbraio, potranno ricevere un rimborso del valore di 150 o di 200 euro (dipendentemente dal modello scelto) direttamente sul proprio conto corrente bancario.

Prima di tutto sarà necessario acquistare il prodotto spendendo 749 o 979 euro, poi dopo averlo registrato si potrà ricevere/godere del rimborso, andando a tutti gli effetti a pagarli a 559 o 779 euro. Per maggiori informazioni in merito al volantino Trony non dovete far altro che aprire le immagini che trovate inserite qui sotto nel dettaglio.