Anche in questo mese di gennaio ci sono numerose offerte low cost per gli utenti di telefonia mobile che vogliono cambiare il loro gestore. Tra le tante compagnie, anche TIM ha deciso di lanciare un’iniziativa speciale dedicata agli ex clienti ed a quanti vogliono effettuare l’operazione di portabilità da Vodafone, Wind ed Iliad.

TIM, ecco l’offerta Supreme che comprende minuti e 50 Giga a 7,99 euro

In numerosi store ufficiali ed anche nei punti vendita sparsi sul suolo italiano, è possibile attivare la ricaricabile TIM Supreme. Questa promozione ha l’obiettivo di competere sullo stesso piano con offerte molto popolari del momento, tra cui anche la Giga 50 di Iliad.

Coloro che sono intenzionati a scegliere questa tariffa riceveranno un pacchetto di consumi che include minuti per le chiamate e Giga per la navigazione internet. Nella fattispecie, gli abbonati riceveranno telefonate illimitate da effettuare verso tutti i numeri fissi e mobili sul suolo nazionale a cui si aggiungono 50 Giga per la navigazione in internet con la velocità del 4G.

Il prezzo da pagare sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni, cui va sommata una quota una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM.

Chi sceglie di attivare la TIM Supreme avrà diritto, ove disponibile, alla navigazione internet sotto rete 4,5G ma non potrà utilizzare, sempre ove disponibile, la connessione con le nuove linee 5G.

Essendo questa una ricaricabile winback, solo chi effettua la portabilità del numero potrà accedere all’attivazione. Ricordiamo ancora una volta che per attivare la TIM Supreme è necessario recarsi in uno store ufficiale del gestore.