Samsung presenterà i suoi nuovi smartphone il prossimo 11 Febbraio, in occasione del Galaxy Unpacked. Oltre ai nuovi smartphone della serie S20, Samsung dovrebbe presentare anche il successore del Fold, la sua proposta pieghevole: Z Flip. Quest’ultimo, stando a quanto trapelato in Rete nelle ultime settimane, dovrebbe essere più economico rispetto al modello precedente ed avvicinarsi, tanto nell’aspetto quanto nel prezzo, a Motorola RAZR.

Le voci sul prossimo pieghevole di casa Samsung crescono sempre più, con l’avvicinarsi dell’attesissimo evento. Questa volta, a rilasciare nuove informazioni su Samsung Galaxy Z Flip è stato Max Weinbach di XDA Developers.

Stando a quanto riferito da Max Weinbach, Samsung Galaxy Z Flip sarà realizzato con il “Samsung Ultra Thin Glass“, un vetro ultra-sottile e super-resistente e sarà dotato di uno schermo Dynamic AMOLED. Quando completamente aperto, lo schermo dovrebbe avere dimensioni pari a 6,7 pollici. Lo smartphone sarà dotato anche di un lettore di impronte digitali capacitivo montato lateralmente.

So Galaxy Z Flip. Capacitive fingerprint scanner on the side. Dual 12MP cameras, wide and ultra wide. 15W charging. Wireless charging and reverse wireless charging are supported.

It will use "Samsung Ultra Thin Glass" which has crease. It will use a Dynamic AMOLED display.

