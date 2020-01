Grazie ad Expert ogni utente ha la possibilità di risparmiare davvero moltissimo, il volantino nasconde il Tasso Zero.

Expert si abbandona ai Maxi Sconti e Mini Rate a Tasso Zero, una campagna promozionale con la quale vuole permettere ai consumatori di richiedere un finanziamento senza interessi, in modo da poter pagare il prodotto in 20 o 30 mesi addebitati direttamente sul conto corrente bancario.

Fino al 9 febbraio, ma attenzione, a partire dal 27 gennaio 2020, è stato lanciato un nuovo interessante volantino che vuole sfidare apertamente le ultime proposte delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica. Tutto ruota attorno al Tasso Zero, ma è anche possibile scovare qualche offerta da non lasciarsi assolutamente sfuggire, ricordandone la disponibilità sull’intero territorio nazionale italiano.

Volantino Expert: l’offerta a Tasso Zero con tantissimi sconti

Il volantino Expert riparte dalla con alcuni sconti interessanti sui modelli di maggiore successo, anche per quanto riguarda il mondo degli smartphone. Osservando da vicino le proposte del periodo, infatti, notiamo la presenza di soluzioni del calibro di Oppo Reno a 349 euro, Oppo Reno A5 2020 a 159 euro, Huawei P30 Lite a 249 euro, Huawei P Smart Z a 179 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 200 euro o anche Apple iPhone 7 a 369 euro.

Passando al mondo Samsung, invece, annoveriamo Galaxy A70 a 359 euro, Galaxy A80 a 379 euro, Galaxy S10 a 699 euro, Galaxy S10+ a 799 euro, Galaxy A50 a 269 euro, Galaxy A40 a 199 euro o Galaxy A10 a 139 euro.

Tutti gli acquisti sono effettuabili anche sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, ma ricordate che la campagna promozionale partirà solo il 27 gennaio 2020.