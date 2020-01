CoopVoce, tutto incluso con le nuove ChiamaTutti: si parte da 5 euro

CoopVoce rappresenta in questo momento il leader assoluto tra i tanti gestori virtuali che occupano il mercato mobile della telefonia. Effettivamente è davvero difficile fare meglio di una realtà del genere che è passata dall’essere lo zimbello di tutti ad essere leader assoluto.

Le sue promozioni ora come ora sono desiderate da tutti gli utenti che provano a cambiare gestore, visto che includono contenuti in quantità e prezzi estremamente bassi. Si tratta quindi di un cambio di strategia netto, il quale va avanti da ultra un anno a questa parte e con grandi risultati. Attualmente gli utenti credono che CoopVoce sia il gestore più affidabile, anche perché non ci sono mai trovati male né con il servizio clienti, né con le sue promozioni. Ora, dallo scorso novembre, sono cambiate le offerte sul sito ufficiale. Prima ne era disponibile solo una, ma da qualche giorno ne potete trovare ben due pronte a soddisfare il vostro fabbisogno giornaliero.

CoopVoce: le ChiamaTutti Top 10 e Easy invadono il sito ufficiale con tanti contenuti e prezzi super convenienti

ChiamTutti Easy e ChiamaTutti Top 10. Questi sono i nomi delle due offerte che dal 15 gennaio sono disponibili sul sito ufficiale di casa CoopVoce. I prezzi sono rispettivamente di 5 e 9€ ogni mese, con una scadenza che non esiste dal momento che durano per sempre.

Sono differenti per contenuti, visto che la prima include al suo interno 300 minuti, 300 SMS verso tutti e 3 giga di traffico dati in 4G. La seconda nel mentre invece offre minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS e 10 giga di traffico dati in 4G.