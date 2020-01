L’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare un’altra volta le proprie offerte denominata Creami WeBack e Creami Style fino al prossimo 4 febbraio 2020.

Le offerte appena presentate sono dedicate a tutti i nuovi clienti che decidono di cambiare operatore effettuando anche la contestuale portabilità del proprio numero. Scopriamo insieme cosa offrono entrambe.

PosteMobile proroga due offerte molto richieste

Le due offerte erano stata prorogate fino a ieri, 21 gennaio 2020, ora sono invece disponibili sul sito ufficiale dell’operatore fino al prossimo 4 febbraio 2020, salvo ulteriori proroghe. L’offerta Creami WeBack prevede credit illimitati da utilizzare per chiamare tutti i numeri mobili e fissi nazionali o per inviare SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet a soli 9.99 euro al mese.

In roaming all’interno dei paesi dell’Unione Europea, i clienti potranno utilizzare 4.68 GB al mese per tutto l’anno 2020. La particolarità di questa offerta è data dall’erogazione di 1 euro di bonus ogni 10 GB di traffico non utilizzato ogni mese. Il bonus non può invece essere utilizzato per il traffico internazionale, in roaming fuori dall’Unione Europea e verso numerazioni non geografiche.

La seconda offerta, la Creami Style prevede invece 500 credit per chiamate ed SMS e 5 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a 5 euro al mese. In questo caso, una volta esauriti i Giga disponibili nel piano, è possibile attivare la promozione 5 Giga extra al prezzo di 1 euro in più al mese. Per entrambe le offerte, se attivate online, la SIM Card ha un prezzo di 20 euro con 10 euro di credito incluso. Per tutti gli altri dettagli o per scoprire tutte le offerte attualmente disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.