Truffa Enel e Acea: contatori manomessi per rubare energia

La scorsa estate ci fu una clamorosa operazione che svelò una rete di criminali e commercianti a Roma che rubava energia elettrica alle aziende fornitrici Enel e Acea. Nonostante tutto, le segnalazioni di furti di energia continuano in tutta Italia, grazie alla truffa dei contatori manomessi in esercizi commerciali come bar, ristoranti e supermercati.

In questo modo gli esercenti disonesti hanno schivato le spese dovute per il consumo di energia ai rispettivi gestori, oppure hanno beneficiato di sconti oltre il 50% sulla bolletta grazie alla connivenza di alcuni operai del settore. L’ultimo caso clamoroso è stato scoperto a dicembre a Caltagirone in provincia di Catania, ma il fenomeno potrebbe non essersi ancora fermato.