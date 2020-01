Appuntamento al 24 Gennaio con Le terrificanti avventure di Sabrina

Nei forum i fan non fanno altro che parlare delle novità che ci saranno sulla nuova stagione del popolare show. Il trailer da poco rilasciato da Netflix, non lascia dubbi: le novità e i colpi di scena non mancheranno e come sempre, lo show si baserà sulla doppia vita della giovane teenager. Da una parte c’è infatti la sua “normale” vita da ragazza americana; dall’altra, la sua vita “demoniaca” essendo per metà strega e per metà umana. Appuntamento al 24 Gennaio dunque. Restate connessi con noi per non perdervi le ultime novità a riguardo.