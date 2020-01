Truffe online: finta promozione di Poste Italiane promette un iPhone

Nello speciale capitolo sulle truffe online, segnaliamo che un finto sito di Poste Italiane che sfrutta loghi e marchi del servizio è stato denunciato dalla Polizia Postale, poiché veniva proposto agli utenti una sorta di concorso per vincere l’ultimo iPhone 11 Pro.

In una nota divulgata sulla sua pagina ufficiale di Facebook, la Polizia Postale ha voluto spiegare l’accaduto:”può sembrare veritiero questo post ma non lasciatevi ingannare, nessuno regala niente e questa è una delle tante truffe che sono presenti in questo momento sul web, non tentate la fortuna e non cadete in tentazione perché la truffa online non va mai in ferie, soprattutto in questo periodo“.