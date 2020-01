Si fanno sempre più insistenti le voci su OnePlus 8. Le ultime indiscrezioni vogliono che il prossimo smartphone dell’azienda sia dotato di uno schermo OLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, realizzato in collaborazione con Samsung. A lanciare la notizia sono stati i ragazzi di The Verge, che hanno riferito di aver parlato con Pete Lau, CEO di OnePlus. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a confermare la presenza di uno schermo OLED con refresh Rate a 120 Hz.

In realtà, queste non sono le uniche informazioni che si hanno a riguardo. Prima di elencare le altre caratteristiche di OnePlus 8, teniamo a precisare che, almeno per il momento, quelle emerse in Rete non sono altro che voci non ancora confermate ufficialmente dall’azienda.

Le presunte caratteristiche di OnePlus 8

OnePlus 8 dovrebbe essere dotato di uno schermo OLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e notch a goccia. Sotto la scocca si nasconderebbe un SoC Qualcomm Snapdragon 865 accompagnato da 8 GB di RAM e memoria di tipo UFS 3.0 2-LANE (128 GB, 256 GB e 256 GB).

A bordo del nuovo smartphone di gamma firmato OnePlus anche un comparto fotografico che sembrerebbe essere composto da un sensore principale da 60 MP, un grandangolare e un teleobiettivo. Per quanto riguarda la batteria, questa potrebbe avere una capacità di 4.000 mAh e supportare la ricarica rapida 30T.

Tra le altre presunte caratteristiche di OnePlus 8: modulo 5G; USB di tipo C; connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band; doppio speaker; NFC; GPS; Dolby Atmos e GLONASS. OnePlus 8 dovrebbe debuttare con OxygenOS 10.0, l’interfaccia personalizzata di OnePlus basata su Android 10.