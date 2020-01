Sono passati già parecchi giorni dalla fine del CES 2020 e l’eco di tutti i prodotti innovativi presentati durante la fiera, risuona forte in tutto il web. Così come abbiamo parlato di tecnologia da intrattenimento, di intelligente artificiali di automobili e di tecnologia musicale, non potevamo non parlare di ecologia. A questo proposito una proposta interessante viene da Hydraloop, un’azienda olandese che si occupa del riciclo dell’acqua.

Cosa ha proposto Hydraloop al CES 2020

La cosa che prima di tutto ha distinto il metodo Hydraloop e che ha portato la società a vincere il premio Best of Innovation per la sostenibilità quest’anno rispetto a quelli già esistenti è la totale assenza di filtri, sostanze chimiche o membrane durante il processo e anche la non indifferente scelta di creare un sistema autopulente e risparmiare questa seccatura agli acquirenti. Si tratta di un sistema che combina 6 diversi tipi di tecnologia pulente collegabili allo scarico della doccia e della vasca, alla lavatrice, alla cucina, per poterlo riutilizzare ad esempio per riempire una piscina, per lo sciacquone o per l’irrigazione del giardino.

Per quanto riguarda la doccia, questo dispositivo può riciclare fino al 95% dell’acqua utilizzata, mentre per la lavatrice arriva al 50%. Facendo una media di tutti i vari ricicli, Hyraloop arriva a riciclare fino all’85% dell’acqua di uso domestico quotidiano, portando così un risparmio pari a circa il 45% quotidiano, dimezzando in poche parole anche i costi della bolletta! Oltretutto lo stesso dispositivo è progettato per consumare il meno possibile a livello elettrico abbattendo ulteriormente il costo della vita. In una casa con una famiglia di 5 persone, Hydraloop potrebbe arrivare a un risparmio d’acqua pari a 75.000 litri all’anno. Il dispositivo, comandabile attraverso un’app da installare sullo smartphone, non è ancora stato lanciato sul mercato ma lo sarà presto. Certo attualmente il costo dell’apparecchio, di circa 4000$ è piuttosto elevato, ma se si pensa a quanti soldi dovrebbe far risparmiare durante l’anno, potrebbe trattarsi di un investimento azzeccato.