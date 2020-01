Tra gli smartphone che dovrebbero essere presentati nel corso del Mobile World Congress di Barcellona, rientrerebbe anche Xiaomi Mi 10, il prossimo top-di-gamma del colosso cinese, che dovrebbe debuttare anche nella variante Pro.

In questo articolo, per comodità, ci concentreremo sul solo Xiaomi Mi 10, del quale proprio di recente sono state diffuse quelle che sembrano essere le prime immagini dal vivo, che ci consentono di ammirare l’estetica di questo nuovo smartphone.

Stando a quanto mostrato dalle immagini, pare che Xiaomi Mi 10 abbia uno schermo curvo con foro nell’angolo superiore sinistro, che ospita la fotocamera per selfie. Facendo riferimento alle informazioni trapelate in Rete nelle ultime settimane, Xiaomi Mi 10 sembra avere un display OLED da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Xiaomi Mi 10, le presunte caratteristiche del prossimo smartphone top di gamma

Sotto la scocca si dovrebbe nascondere un SoC Qualcomm Snapdragon 865, accompagnato con 8 GB o 12 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di memoria interno. Per quanto riguarda il comparto fotografico, le voci per le quali Xiaomi Mi 10 presenterebbe una quad-camera posteriore trovano conferma nelle immagini sopra riportate.

La fotocamera posteriore dovrebbe essere composta in questo modo: sensore principale IMX686, sensore da 20MP, sensore da 12MP e sensore da 5MP. Non si hanno ancora informazioni sulla fotocamera anteriore. La batteria, invece, dovrebbe avere una capacità di 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40 W. Insomma, questo è quanto sappiamo di Xiaomi Mi 10, ma consigliamo di prendere le informazioni qui riportate con le pinze, proprio perché nessuna di queste voci è stata ufficialmente confermata dall’azienda. Non ci resta che attendere l’evento di presentazione per scoprire come sarà, in effetti, il futuro top di gamma di Xiaomi.