A febbraio vedranno finalmente la luce tanti nuovi smartphone di punta di varie aziende del settore. Come sappiamo da qualche tempo, ad esempio, il colosso Samsung presenterà sul mercato il nuovo trio Samsung Galaxy S20 il prossimo 11 febbraio. A quanto pare, però, sembra che quel giorno vedremo arrivare in veste ufficiale anche il nuovo top di gamma Xiaomi Mi 10.

Xiaomi Mi 10: un poster ci svela la data del debutto ufficiale

Fino ad ora sono arrivate numerose informazioni riguardanti il futuro smartphone top di gamma dell’azienda cinese, ma nessuna di queste aveva fatto trapelare la data effettiva del debutto ufficiale del device. Tuttavia, poche ore fa è apparso online un primo poster teaser in cui viene finalmente rivelata la data della presentazione ufficiale. Stando a questo poster, Xiaomi avrebbe intenzione di presentare lo Xiaomi Mi 10 il prossimo 11 febbraio, proprio lo stesso giorno in cui Samsung annuncerà i suoi nuovi flagship.

Il nuovo poster trapelato in rete ci ha inoltre rivelato il design della parte posteriore del dispositivo. Osservando questo poster, possiamo notare come l’azienda abbia deciso di adottare una soluzione estetica che abbiamo già visto su un altro smartphone, cioè sullo Xiaomi Mi Mix Alpha. Sul retro dello smartphone è infatti presente una banda nera verticale in cui sono collocati i quattro sensori fotografici del terminale, di cui quello principale che sarà da 108 megapixel.

Sembrerebbe quindi un design leggermente diverso rispetto alle immagini e ai renders che sono trapelati online finora. Questi ultimi infatti ci avevano mostrato un aspetto estetico più simile a quello che abbiamo già visto sullo scorso Xiaomi Mi Note 10. Insomma, la situazione non è certamente molto chiara, per questo dovremo attendere per vedere se verrà smentito o meno il design trapelato in questo poster.