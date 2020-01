Il volantino Euronics torna ad essere “globale”, ovvero attivo su tutto il territorio italiano, con il lancio di un’ottima campagna promozionale “Rinnova e Risparmia” dai prezzi relativamente bassi ed alla portata della maggior parte di noi.

L’idea del corrente volantino è proprio quella di cercare di fornire un possibile appoggio anche al meno abbiente, nella speranza che riesca a raggiungere l’acquisto dei prodotti desiderati. I modelli in vendita sono difatti tutti appartenenti ad una categoria medio-bassa del mercato della telefonia mobile, basti pensare che il prezzo più alto sono i 499 euro dello Huawei P30, per capire l’idea degli esperti marketing di casa Euronics.

Volantino Euronics: tanti sconti e prezzi ai minimi storici

Tra i migliori annoveriamo comunque Xiaomi Redmi Note 8 Pro in vendita a 259 euro, passando per Oppo A9 2020 a 199 euro, LG K50s a 169 euro, Sony Xperia L3 a 169 euro, Motorola One Zoom a 379 euro, Oppo Reno Z a 299 euro o, uscendo leggermente dagli schemi, l’ultimo iPhone 11 Pro a 1129 euro.

Naturalmente troviamo anche buonissime riduzioni di prezzo per quanto riguarda il mondo degli smartwatch, ad esempio possiamo acquistare Fitbit Inspire HR, un fitness tracker d’alta qualità a 79 euro, passando per il Fitbit Versa Lite a 119 euro, lo Huawei Watch GT Active e moltissimo altro ancora.

Tutti gli acquisti, lo ricordiamo, sono effettuabili solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. Maggiori dettagli sono disponibili qui sotto.