La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha appena deciso di rinnovare anche per una terza stagione la serie TV You. La prima e la seconda stagione sono state guardate da 40 milioni di abbonati.

Di conseguenza è stato quasi impossibile per il colosso non confermare un’ulteriore stagione. Vi ricordo che la seconda stagione è stata appena rilasciata sulla piattaforma, quindi per poter guardare il seguito dovremo aspettare un po’. Scopriamo i dettagli.

Netflix ha rinnovato You anche per una terza stagione

Stiamo parlando della serie TV con protagonista Penn Badgley, nei panni del sociopatico, stalker e serial killer Joe Goldberg, libraio di New York che all’apparenza sembra un ragazzo tranquillo ed amorevole, almeno fino a quando si fa come dice lui. Nel 2021 tornerà con altri 10 episodi in cui racconterà come sviluppa i rapporti patologici con le donne.

Le star e protagonisti della serie, Badgley e Victoria Pedretti, sono confermati nei propri ruoli, mentre eventuali nuove comparse saranno annunciate prossimamente. Vi ricordo che la serie TV è basata sui libri You e Hidden Bodies di Caroline Kepnes, ed è diventata una delle più popolari dell’anno sulla piattaforma, insieme a La Casa di Carta e recentemente The Witcher.

You è infatti stata collocata nella top 10 di fine anno della piattaforma, come una delle serie più viste in assoluto. L’annuncio di una terza stagione è arrivato direttamente dal profilo social ufficiale della piattaforma. Che dire, se ancora non avete iniziato la serie fatelo, perché è davvero molto entusiasmante. Se invece siete rimasti fermi al primo capitolo, non fatevi scoraggiare dalla “lentezza” della prima puntata della seconda stagione, perché sicuramente ci sarà da ricredersi.