Tantissimi amanti dei videogame non riescono a fare a meno di giocare a Fortnite, uno dei giochi che ha riscosso un successo a livello mondiale in questi ultimi anni. Nell’ultimo periodo, però, gli sviluppatori non hanno introdotto novità interessanti come i players sono abituati a ricevere, a parte le skin di Stars Wars.

Fortunatamente, il nuovo anno sembra essere iniziato nel migliore dei modi per via del nuovo aggiornamento recentemente introdotto: la versione 11:40.

Aggiornamento Fortnite: ecco quali sono le novità introdotte

Nelle scorse settimane non si è fatto altro che parlare di questa nuova versione in arrivo, dove un po’ tutti i players hanno tratto le loro conclusioni. Finalmente, il giorno 15 di Gennaio è stato il giorno conclusivo, poiché tutti i possessori del gioco hanno ricevuto la notifica del nuovo aggiornamento.

Dopo qualche ora di download, i player hanno potuto avviare il videogame per scoprirne tutte le novità introdotte. Per esempio, per quanto riguarda la Battaglia Reale il team ha introdotto un nuovo sistema che permette ai players di evolvere le proprie armi in una versione superiore tramite le macchine del potenziamento: Il Mutamento. Attualmente, però, funziona solo il fucile d’assalto.

Per la Modalità Creativa, invece, il team ha deciso di introdurre le seguenti novità: Gallerie Villaggio e Isola Ferro di cavallo. Infine, le novità ci sono anche per la modalità Salva il Mondo dato che sono disponibili: la serie di incarichi giocatori ribelli e i personaggi Jilly Tazzina e Regina dei ghiacci.

Per quanto riguarda il resto, invece, la nuova versione ha risolto diversi problemi di bug e malfunzionamenti vari.