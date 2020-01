Vodafone Special a partire da 6 euro con 50GB: ecco le 3 promo

Vodafone risulta il gestore più utilizzato in giro per l’Europa, e non a caso è anche quello che secondo le statistiche risulta il più diffuso con la sua rete 4G. Quest’ultima risulta anche la più performante, e i dati anche in Italia parlano chiaro da diversi anni a questa parte.

Durante gli ultimi mesi però il colosso ha dovuto subire l’onta di Iliad, gestore che e riuscito a rubare tanti utenti alla concorrenza con le sue promozioni a basso costo. In questo momento quindi l’obiettivo primario di Vodafone è quello di riprendersi gli utenti, e non c’è miglior modo per farlo se non con le sue migliori offerte. Infatti la linea Special di questo gestore è tornata alla ribalta ma questa volta con prezzi molto più bassi rispetto al passato recente.

Vodafone, ecco le migliori tre promozioni di questo momento

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB