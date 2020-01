Samsung Galaxy S20 Ultra 5G avrà una fotocamera principale da 108 MP e 16 GB di RAM. E’ quanto comunicato da @MaxWinebach (XDA Developers) in un recente post condiviso sul suo account Twitter.

Si tratterebbe del fiore all’occhiello di Samsung, la sua proposta più allettante e prestante, con uno schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici, risoluzione QHD+ e refresh rate a 120Hz. Stando a quanto emerso in Rete in queste ultime ore, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G sarà disponibile nelle varianti con 12 GB e 16 GB di RAM, e tagli di memoria interna da 128 GB, 256 GB e 512 GB, espandibile con microSD fino a 1T.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sappiamo che questo goderà di un sensore principale da 108 MP, telefoto periscopica 10X da 48 MP e grandangolare da 12 MP. Dubbi sulla capacità della batteria, che potrebbe essere di 4.000 mAh o 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 45 W per una ricarica completa (da 0% a 100%) in soli settantaquattro minuti.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.

It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.

108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.

5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 13, 2020