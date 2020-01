Da quando Instagram ha offerto la possibilità di creare dei filtri personalizzati da rendere disponibili all’intera Community, tantissimi utenti hanno cominciato a sbizzarrirsi dando alla luce idee originali e stravaganti, alcuni dei quali ispirati al mondo dell’intrattenimento.

Negli ultimi giorni hanno riscosso un grande successo i filtri della serie “Scopri che personaggio […] sei“, che in modo casuale attribuiscono all’utente un personaggio di un film, di una serie TV o di un cartone, o ancora filtri che azzardano previsioni sul futuro.

Instagram: i filtri Disney, Harry Potter, Pixar e Pokémon

I filtri funzionano più o meno allo stesso modo: una volta scaricati dalla Galleria dei filtri di Instagram, occorrerà realizzare una Storia utilizzando tale filtro. Dopo aver avviato la registrazione del video, sarà necessario attendere qualche secondo affinché il filtro ci associ ad un personaggio, la cui immagine o nome verrà mostrato sulla nostra testa.

Tra questi filtri, quello creato dall’utente @arnopartissimo, Which Disney?. Il filtro, come si potrebbe facilmente intuire dal nome, permette di scoprire qual è il personaggio Disney che meglio ci si addice – ovviamente, tutto ciò sarà gestito in maniera casuale e non esiste alcun nesso tra ciò che apparirà sulla nostra testa e chi siamo nella vita reale. @janmahavan ha realizzato, invece, il filtro Pixar Characters, che in modo più o meno simile ci attribuisce un personaggio del mondo Pixar.

O ancora, quello creato da @hughesp1, What Pokémon?. Questo filtro include centocinquanta Pokémon della serie Indigo League; e quello realizzato da @syilers, Harry Potter Test, che ha a che fare con il mondo di Harry Potter. Per il resto, se vi abbiamo incuriosito, vi consigliamo di dare un’occhiata alla Galleria filtri di Instagram perché si trovano dei filtri davvero simpatici ed originali. Nel caso non sappiate come accedere ai “filtri segreti” di Instagram, vi lasciamo a questa piccola guida.