Instagram e Facebook in down: problemi con storie, feed e caricamenti

Dal primo pomeriggio di oggi qualcosa sembra essersi inceppato nei principali social di Meta. A partire dalle ore 15 circa, numerosi utenti stanno segnalando problemi con Instagram e Facebook, che in molti casi risultano difficili da utilizzare normalmente.

Le difficoltà riguardano soprattutto il caricamento dei contenuti e alcune funzioni considerate essenziali nell’utilizzo quotidiano delle piattaforme. Le segnalazioni si stanno moltiplicando rapidamente, con molti utenti che hanno iniziato a condividere disservizi e malfunzionamenti.

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Instagram e Facebook non funzionano correttamente

Tra i problemi più frequenti segnalati su Instagram ci sono errori nel caricamento delle storie, difficoltà nella visualizzazione del feed e rallentamenti durante la navigazione all’interno dell’applicazione.

In alcuni casi, i contenuti sembrano non caricarsi del tutto, mentre in altri l’app mostra schermate vuote oppure errori temporanei che impediscono un utilizzo regolare del social network. Situazione simile anche su Facebook, dove diversi utenti riferiscono problemi nella visualizzazione dei post, aggiornamenti che non vengono caricati e generale instabilità del servizio.

Le segnalazioni aumentano nel pomeriggio

Per quanto riguarda il tempismo del problema, i primi disservizi sembrano essere comparsi poco dopo le 15 di questo pomeriggio. Col passare delle ore, il numero delle persone coinvolte è aumentato, facendo pensare a un malfunzionamento più esteso dei servizi collegati all’universo Meta.

Problemi soprattutto con storie e feed

Uno degli aspetti che sta creando più disagi riguarda proprio la pubblicazione delle storie su Instagram. In diversi casi, il caricamento si interrompe oppure non parte affatto, impedendo la condivisione dei contenuti. Anche il feed principale sembra soffrire di anomalie, con aggiornamenti che non vengono mostrati correttamente o elementi che restano bloccati durante il caricamento.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali dettagliate sulle cause del problema, mentre molti utenti continuano a segnalare errori e comportamenti anomali sia su smartphone Android che su iPhone.