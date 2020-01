La piattaforma di contenuti in streaming Amazon Prime Video, anche nel mese di gennaio 2020 lancerà tantissimi nuovi contenuti molto interessanti. Alcuni di questi li abbiamo già nominati gli scorsi giorni.

Oggi vogliamo parlarvi in particolare di 5 titoli molto attesi da tutti gli utenti abbonati al servizio. Che vanno ovviamente ad aggiungersi a quelli che vi abbiamo presentato qualche giorno fa. Scopriamo insieme quali sono.

Amazon Prime Video: i 5 contenuti più interessanti di gennaio 2020

Iniziamo subito con il macabro 13 Peccati, che racconta di Elliot Brindle, un timido venditore che presto diventerà padre, che viene licenziato e si trova in condizioni molto precarie. La vita dell’uomo potrebbe cambiare quando riceve una chiamata da un numero sconosciuto. L’interlocutore proporrà lui di partecipare ad un gioco, con la possibilità di guadagnare una grossa somma di denaro. Si tratta di un thriller psicologico ricco di sfumature horror.

Passiamo poi a Killzone – Ai confini della giustizia ambientato in Thailandia. Parla di Chatchai, una guardia carceraria con una figlia molto malata ed il solo modo per salvarla è di trovare in poco tempo un donatore compatibile. Arriverà però in carcere un noto trafficante di organi che potrebbe fare al caso suo. Questa storia unisce perfettamente dramma e coreografie marziali di altissimo livello. Rocketman è invece un viaggio musicale negli anni che hanno rivoluzionato la vita di Elton John, interpretato da Taron Egerton.

Non possiamo non nominare Collateral, dove la storia si concentra su un killer su commissione di nome Vincent e su Max, un tassista con il sogno di aprire una compagnia per il noleggio di limousine. I due si incontreranno in una situazione non piacevole, sicuramente meno per il tassista. Terminiamo con Holy Motors, dove Monsieur Oscar ha un lavoro molto insolito, viaggia a bordo di una limousine spostandosi tra vari appuntamenti di Parigi, ognuno con un travestimento diverso, che lo rende irriconoscibile.