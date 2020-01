La “battaglia” tra i rivenditori di elettronica si è lentamente estesa anche verso le aziende che non si occupano solamente della tecnologia, Esselunga è una di queste, perfettamente in grado di lanciare splendide soluzioni a basso prezzo, ha recentemente proposto una offerta tech molto interessante.

Il livello, lo diciamo subito, non è nemmeno lontanamente simile all’ottimo Speciale Multimedia visto in occasione delle festività natalizie, ma nel complesso ci possiamo ritenere decisamente soddisfatti della possibilità di acquisto di uno smartphone economico, ad un prezzo ancora inferiore del listino originario.

Volantino Esselunga: quest’offerta fa felici alcuni utenti

Lo smartphone in promozione è lo Huawei P Smart 2019, un dispositivo non propriamente performante, ma comunque in grado di dire perfettamente la sua nel mercato della telefonia mobile di fascia bassa. In particolare parliamo di un modello con display da 5.65 pollici IPS LCD e risoluzione FullHD, batteria da 3000mAh, una doppia fotocamera posteriore da 13 e 2 megapixel, un sensore anteriore da 8 megapixel, ma anche un processore octa-core da 2.36GHz, 32GB di memoria interna ed oltre 3GB di RAM.

Il prezzo di vendita è veramente alla portata di ogni consumatore, parliamo a tutti gli effetti di soli 129 euro, per la versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi. L’acquisto dovrà essere completato, salvo esaurimento anticipato delle scorte, solamente nei punti vendita Esselunga entro la data indicata in calce all’offerta tech citata direttamente nel nostro articolo.