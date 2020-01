Samsung Galaxy M31 verrà presentato sul mercato mobile nel corso delle prossime settimane e sarà il successore dell’attuale Samsung Galaxy M30s. Diverse settimane fa erano trapelate le primissime informazioni su questo device, e ora è spuntata online una immagine che ci rivela qualche notizia riguardo al suo comparto fotografico.

Samsung Galaxy M31 in arrivo con un sensore fotografico macro?

Lo scorso Galaxy M30s di Samsung si è distinto per la sua nuova configurazione a L dei sensori fotografici. Questi ultimi, in particolare, sono ben quattro sensori e sono posti sul retro del device in una zona rettangolare. Da una nuova immagine pubblicata in rete possiamo notare come anche sul prossimo Samsung Galaxy M31 troveremo una zona rettangolare dove verranno collocati i sensori.

Dall’immagine in questione, però, è chiaramente visibile un sensore fotografico in più rispetto al precedente modello. Al momento non sappiamo con esattezza che tipologia di sensore in più ci sarà a bordo di questo nuovo device. Tuttavia, anche sull’ultimo Samsung Galaxy A51 è stato aggiunto un ulteriore sensore rispetto al suo predecessore e si tratta di un sensore dedicato agli scatti macro. Per questo motivo viene da pensare che Samsung abbia intenzione di dotare anche la serie Galaxy M di un sensore macro, ma ovviamente per ora sono soltanto ipotesi.

Per quanto riguarda il resto, non sono ancora arrivate informazioni degne di nota. Il predecessore di questo nuovo device, il Galaxy M30s, è stato uno smartphone che ha lasciato il segno, dato che è stato a tutti gli effetti il primo dell’azienda ad avere a bordo una batteria infinita, pari cioè ad addirittura 6000 mAh. Per questo motivo, ci aspettiamo anche sul prossimo Galaxy M31 delle feature davvero interessanti.