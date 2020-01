Un nuovo Tasso Zero viene incluso all’interno del volantino MediaWorld attivato per tutti gli utenti fino al 19 gennaio, la campagna “Sempre con TEch” propone, a detta dell’azienda, le migliori offerte su smartphone e PC.

Gli acquisti, come sempre accade parlando del volantino MediaWorld, possono essere effettuati sia online che nei vari punti vendita sparsi per il territorio; coloro che decideranno di acquistare sul sito dovranno fare i conti con le spese di spedizione per la consegna a domicilio, mai incluse nel prezzo mostrato a schermo.

Viceversa, tutti coloro che spenderanno almeno 199 euro potranno richiedere un finanziamento Tasso Zero in 20 rate, la proposta dovrà essere presentata in negozio con conseguente consegna delle buste paga dei mesi precedenti.

Volantino MediaWorld: le offerte sempre con TEch fanno faville

Il volantino MediaWorld integra al proprio interno una buona dose di offerte e di sconti davvero da non perdere, i consumatori, parlando del mondo degli smartphone, si trovano ad avere la possibilità di mettere le mani su alcuni dei top di gamma del periodo. I migliori in offerta restano essere i vari iPhone 11 a 789 euro, Galaxy S10 a 749 euro, Galaxy note 10+ a 999 euro, Galaxy A70 a 319 euro, Galaxy A50 a 259 euro, Galaxy A10 a 139 euro, Xiao,i Mi 10 Pro a 699 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 259 euro, Xiaomi Mi 9 lite a 239 euro, Xiaomi Note 8T a 179 euro, Honor 10 Lite a 169 euro, iPhone 11 Pro a 1249 euro, iPhone Xr a 729 euro o iPhone Xs a 699 euro.

