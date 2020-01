Expert ha recentemente deciso di attivare un’unica campagna promozionale in circa tutti i punti vendita d’Italia, offrendo però la possibilità ai vari soci di personalizzarla a piacimento con offerte e sconti speciali. Oggi vi parliamo del nuovo Fuoritutto attivato solo ed esclusivamente presso i negozi del socio Expert Di Lella (controllate le esatte location in ultima pagina).

Ogni giorno gli utenti hanno grandissime possibilità di risparmio presso i vari rivenditori di elettronica, i prezzi sono indiscutibilmente in caduta libera rispetto al passato, anche per contrastare la crescente diffusione dell’e-commerce e delle vendite in generale online. Gli acquisti ai prezzi indicati nel volantino Expert, lo ricordiamo, saranno possibili solo nei negozi Di Lella, non online o altrove in Italia, entro e non oltre il 14 gennaio 2020.

Volantino Expert: con il Fuoritutto non si scherza

Gli smartphone inclusi nella campagna promozionale sono davvero tantissimi, in prima pagine troviamo quello che è l’emblema delle volontà del momento, lo Xiaomi Redmi Note 8T, un modello appartenente alla fascia media, ma dal prezzo (pari a soli 189 euro) nettamente inferiore alla propria qualità generale.

Tra le altre soluzioni proposte troviamo Galaxy S10+ a soli 699 euro, Galaxy A80 a 369 euro, Huawei Nova 5T a 389 euro, Huawei P Smart+ 2019 a 179 euro, Huawei Y5 2019 a 119 euro, Huawei P30 a 499 euro, iPhone 7 a 359 euro, iPhone Xs a 659 euro e simili.

Per ogni altro prezzo relativo al volantino Expert aprite le pagine che potete trovare inserite nel nostro articolo qui sotto.