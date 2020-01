Il social network Twitter ha recentemente deciso di lanciare un nuovo formato pubblicitario denominato Promoted Trend Spotlight, che consente a tutti i brand di arricchire con un’esperienza video i tradizionali spot pubblicitari sulla piattaforma.

Abbiamo recentemente parlato di pubblicità sulla piattaforma dato che, a differenza del rivale Facebook, ha deciso di respingere qualsiasi tipo di pubblicità inerente alle campagne elettorali del mondo della politica. Scopriamo insieme il nuovo formato pubblicitario.

Twitter lancia il nuovo formato pubblicitario

Il colosso Twitter ha lanciato un nuovo prodotto pubblicitario chiamato Promoted Trend Spotlight, che permetterà a tutti i brand di arricchire con il formato video il loro normali “Promoted Trends” all’interno della sezione Esplora della piattaforma. Stiamo parlando della sezione all’interno della quale la piattaforma propone agli utenti trend e hashtag rilevanti.

Usando creatività, Promoted Trend Spotlight, offre un’esperienza visiva molto più coinvolgente per l’utente, con conseguente maggiore efficacia per la comunicazione del marchio aderente. Secondo un recente studio, condotto dalla società di mercato EyeSee, il prodotto genera un interesse maggiore del 113% in più rispetto ai normali Promoted Trends a cui siamo abituati ora.

Il nuovo formato può utilizzare video di 6 secondi, GIF ed immagini statiche. Una volta che l’utente ha visualizzato il formato spotlight due volte nell’arco dello stesso giorno, l’annuncio verrà spostato automaticamente nel posizionamento standard dei Promoted Trends e sarà sostituito da nuovi prodotti editoriali. Il nuovo formato sarà disponibile dal prossimo 15 gennaio 2020 in 15 mercati tra cui, purtroppo, al momento non figura l’Italia, ma mai dire mai. Non ci resta che attendere per ricevere maggiori notizie.