Il volantino MediaWorld con attivi i Mega Sconti è ormai prossimo alla scadenza, verrà disattivato nella giornata di oggi, 8 gennaio 2020, per questo motivo tutti gli interessati dovranno affrettare i tempi, onde evitare di non riuscire o non potere mettere le mani sui prodotti desiderati.

Gli acquisti potranno essere completati fino alla chiusura dei negozi, oppure fino alla mezzanotte sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, ricordando comunque che ogni compravendita richiede il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio (ricordatevi di aggiungerle alla cifra effettivamente mostrata a schermo).

Volantino MediaWorld: tutti gli sconti attivi fino ad oggi

Il prezzo più invitante dell’intero volantino MediaWorld riguarda sicuramente il Samsung Galaxy S10, il top di gamma assoluto dell’azienda sudcoreana risulta essere acquistabile con un esborso di soli 703 euro nella sua versione no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Sempre restando sulla stessa fascia di prezzo, infatti, è possibile approfittare anche dell’iPhone Xr, un buonissimo smartphone di fascia alta raggiungibile, sempre come no brand, con una spesa di 709 euro circa.

Per risparmiare e spendere decisamente meno è consigliato l’acquisto del Sony Xperia 10 Plus, un terminale con rapporto d’aspetto in 21:9 dalle prestazioni riconducibili ad una fascia media del mercato, in vendita a 319 euro.

Le offerte ovviamente non terminano qui, sul sito ufficiale potete trovare tantissimi altri smartphone a prezzi decisamente invitanti, ricordandovi che tutto è in scadenza nella giornata odierna, approfondite il volantino MediaWorld a questo link.