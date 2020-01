Android: solo per oggi 5 app sono gratis sul Play Store di Google

Il sistema operativo più gettonato in giro per il mondo risulta senza alcuna ombra di dubbio Android. Il robottino verde simpatico ormai oltre 2,5 miliardi di persone in giro per il globo, continua a portare i nuovi utenti dalla sua parte nonostante le vicissitudini.

Negli ultimi mesi tutti hanno avuto modo di capire in cosa consiste il ban di Trump. Questa soluzione ampiamente protezionista del presidente degli Stati Uniti d’America è stata in grado di limitare un colosso come Huawei ma anche Google e dunque Android. I nuovi dispositivi della casa cinese non potranno infatti essere equipaggiati con il Play Store di Google e con relativi servizi. Questa scelta determina dunque un grosso calo nelle vendite del colosso orientale ma anche per Android che non potrà fornire appieno il suo sistema operativo ad un brand che risulta attualmente il principale compratore. Oltre acquisto però le abitudini non sembrano essere cambiate, soprattutto per quanto riguarda il Play Store. Il noto market anche in questo caso ha rilasciato alcuni titoli a pagamento totalmente gratis, i quali possono essere scaricati da tutti gli utenti.

Per avere le migliori offerte di Amazon con tanti codici sconto disponibili gratis, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare

Android, gli utenti possono scaricare oggi 5 titoli a pagamento totalmente gratis

Il robottino verde ma anche oggi permesso agli utenti di avere a disposizione delle applicazioni o giochi a pagamento senza pagare un solo centesimo. Ecco infatti la lista con tutti i 5 titoli e con tutti i link che vi consentiranno di scaricare direttamente i contenuti.