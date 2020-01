L’operatore virtuale che si appoggia a Wind, ovvero PosteMobile, ha diramato sul proprio sito ufficiale la lista di offerte mobili che caratterizzeranno le prossime settimane. Noi di TecnoAndroid abbiamo deciso di mettere in evidenza soltanto due iniziative che possono soddisfare un bel numero di utenze.

Le offerte prendono il nome di Creami Style e Creami WeBack, entrambe disponibili esclusivamente online. Coloro che sono interessati all’attivazione di una delle due offerte, devono recarsi alla seguente pagina ufficiale. Non sono fissate date di scadenza, quindi si immagina che saranno attivabili fino a nuova comunicazione.

Due offerte a meno di 10€: Creami Style e Creami WeBack

Queste due offerte sono attivabili da tutti i nuovi clienti che provengono da qualsiasi operatore telefonico, senza differenza di target. Per questo motivo che PosteMobile può invogliare tanti clienti ad eseguire l’attivazione.

Parlando dell’offerta Creami Style bisogna dire che la tariffa può ritenersi utile per coloro che non fanno un grade uso di chiamate e navigazione su internet, ma che vogliono spendere mensilmente pochi soldi. A soli 5 Euro ogni mese, sono presenti 500 credit che sono utilizzabili per le chiamate e l’invio degli sms. L’offerta si completa con la tariffa dati pari a 5GB in 4G.

L’altra offerta Creami WeBack può essere identificata come la migliore tariffa sotto ogni punto di vista. Le soglie in questo caso sono abbondanti ed anche il prezzo mensile risulta essere conveniente. Sono utilizzabili credit illimitati per chiamate e sms con la tariffa dati pari a 50GB in 4G. Il costo da affrontare ogni mese è di 9,99 Euro.