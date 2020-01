La Polizia Postale utilizza la sua pagina Facebook e il sito ufficiale per segnalare le truffe che circolano online, cogliendo le varie occasioni per ribadire agli utenti gli accorgimenti da ricordare per smascherare gli inganni ed evitare di subire il furto di dati personali o denaro. Tra gli ultimi tentativi di frode segnalati vi è un post proveniente da Poste Italiane che esorta gli utenti a seguire alcuni passaggi per avere la possibilità di ricevere in regalo un iPhone 11 Pro. Ecco di cosa si tratta e come affrontare il tentativo di frode che sta minacciando la sicurezza dei clienti di Poste Italiane.

Poste Italiane: segnalato un nuovo tentativo di frode online!

Il nuovo tentativo di frode online è rivolto ai clienti di Poste Italiane che, a causa di un post fraudolento diffuso sui Social da parte di cyber-criminali, rischiano di perdere dati sensibili e denaro. La Polizia Postale al riguardo ha fornito un consiglio non indifferente ribadendo che nessuno offre regali senza richiedere nulla in cambio. Dunque, lancia così l’invito a diffidare da qualunque messaggio contenga l’invito a partecipare a sorteggi o sondaggi non ufficiali che richiedono l’inserimento di informazioni personali. E’ opportuno ricordare, infatti, di non lasciarsi incuriosire dagli inviti a partecipare a sorteggi o sondaggi. E’ fondamentale prima accertarsi che le iniziative proposte siano veramente lanciate dalle aziende in questione.

In questo caso, ad esempio, Poste Italiane è totalmente estranea all’intento dei cyber-criminali. Questi ultimi sfruttano messaggi di questo tipo soltanto per carpire informazioni da cui poter trarre vantaggio. Ignorare il post, non cliccare sul link suggerito e, soprattutto, non inserire dati personali permetterà di evitare il rischio di incappare in una delle truffe online sempre più solite minacciare la sicurezza degli utenti.