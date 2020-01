Nuovi aumenti hanno interessato alcuni tra i principali operatori del nostro Paese. Neanche le festività Natalizie hanno risparmiato gli utenti dai rincari ormai soliti dei gestori di telefonia. Ecco cosa è avvenuto nel mese di Dicembre.

Aumenti: Vodafone, Fastweb e Tiscali rimodulano le offerte

Vodafone comunica il rincaro già nelle ultime fatture, dichiarando ai propri clienti quanto segue:

“A partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Internet Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese, consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi. Per maggiori informazioni vai su voda.it/info. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, se non accetti tale modifica hai diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero senza penali nè costi di disattivazione fino al 7 dicembre 2019, ossia fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.

Fastweb ha invece apportato delle modifiche ad alcuni bundle a partire dallo scorso 11 dicembre, andando ad aumentare il costo complessivo di circa 4 euro. Inoltre, i clienti interessati dal rincaro hanno ricevuto una notifica di tali aumenti, per legge obbligatoria con 30 giorni di preavviso.

Infine, anche Tiscali Mobile andrà ad apportare alcuni aumenti. I clienti con solo attivo un piano base a consumo vedranno l’attivazione automatica di una nuova offerta, chiamata Mobile Smart, che avrà un costo di 2,99 euro al mese e prevedrà 60 minuti, 10 SMS e 1 Giga di internet.