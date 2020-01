Il nuovo Realme X50 5G arriverà fra pochissimi giorni in veste ufficiale (il 7 gennaio per l’esattezza) ma a quanto pare sarà ben presto affiancato da una sua versione Lite. Nel corso delle ultime ore sono infatti arrivate delle conferme ufficiali dell’esistenza del Realme X50 5G Lite.

Realme X50 5G Lite potrebbe essere annunciato domani

La conferma ufficiale della variante Lite del prossimo device di punta della costola di Oppo arriva dal noto social cinese Weibo. Qui, infatti, la pagina ufficiale dell’azienda cinese ha postato diverse immagini teaser riguardanti l’arrivo sul mercato Realme X50 5G Youth Edition. Questo device sarebbe per l’appunto il nostro Realme X50 5G Lite.

Trattandosi di una versione Lite, ci aspettiamo ovviamente delle specifiche tecniche meno potenti rispetto alla versione standard, ma si tratterà comunque di un dispositivo molto prestante. Come processore potremmo trovare un SoC di MediaTek, come ad esempio i nuovi SoC Dimensity 800L e Dimensity 1000L. Tuttavia, l’azienda è stata attenta a non far trapelare nessun’altra informazione. Domani comunque ci sarà un evento in Cina ed è molto probabile che il nuovo device venga presentato proprio durante l’evento.

Il fratello maggiore Realme X50 5G, invece, sarà il vero flagship della serie. Come processore qui troveremo il SoC Snapdragon 765G di Qualcomm e integrerà un modem per supportare la connettività 5G. Come la maggior parte dei dispositivi appartenente a questa fascia di prezzo, troveremo un ottimo comparto fotografico. Il sensore fotografico principale sarà il Samsung GW1 da ben 64 megapixel e a supporto troveremo anche un teleobiettivo da 13 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel.

Anche dal punto di vista del design questo device sarà all’ultima tendenza. Il display sarà un pannello LCD da 6.67 pollici ed avrà un refresh rate da 120 Hz. In alto sul lato del pannello saranno poi presenti due fori che ospiteranno le fotocamere frontali da 32+8 megapixel.