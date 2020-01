Netflix: quali sono le serie TV cancellate?

Nel 2019 abbiamo detto “addio” a numerose serie TV sulla piattaforma Netflix: da quelle Marvel come “Daredevil”, “Luke Cage”, “Iron First”, “The Punisher” e “Jessica Jones”, diverse altre produzioni sono saltate nel corso dell’anno appena passato. Da Netflix Fuller House a Friends From Collage, ma non solo. Ci hanno lasciato anche “One Day at Time” e la fortunata serie “Santa Clarita Diet”, con protagonista la eclettica Drew Barrymore.

Ma quali saranno le nuove produzioni in arrivo per Gennaio 2020? Da “Dracula” a “Chiamatemi Anna”, da Spinning Out alla seconda stagione di Titans, la scatenata e disastrata famiglia di supereroi teenager guidati dall’ex-Robin, Dick Grayson.

Grande attesa per “Messiah“, la serie che tratta il ritorno del tanto atteso Messia della religione Cristiana. Le polemiche non sono mancate ancor prima dell’arrivo sulla piattaforma: vedremo cosa ci riserverà con particolare curiosità.

Il panorama dei nuovi contenuti non si ferma qui però: troveremo presto disponibile anche “Il Sesso Svelato”, “Alexa & Katie”, “Tutte le lentiggini del mondo”, “Il vicino”, “The Circle”, “Vivere due volte”, “Piccoli detective”, la seconda stagione di “Sex Education” e molto altro ancora.

Che dire, un ottimo inizio per un’annata piena di entusiasmanti contenuti da vedere soli sotto le coperte o in compagnia dei propri cari!