Finalmente Lucifer 5 vedrà la luce tra pochissimi mesi e la notizia arriva direttamente dalla casa di produzione Netflix che ha rilevato in modo ufficiale la data di uscita della quinta stagione.

Lucifer prodotto dalla Warner Bros è stato mandato in onda per la prima volta su Fox e dopo aver ricevuto in pochi mesi un successo inaspettato è sbarcata anche su Netflix. Il protagonista della serie è l’attore Tom Ellis che veste proprio i panni di Lucifer. La storia è piena di colpi di scena e proprio Lucifer, diavolo annoiato alla ricerca di nuovi stimoli, si innamora di Lauren German, la quale veste i panni di Chloe.

Lucifer 5: scopriamo la data ufficiale di uscita su Netflix

Lucifer 4 ha lasciato tutti a bocca asciutta visto il finale ed in molti si erano chiesti se la serie TV potesse avere un seguito. Proprio in queste ore è arrivata la conferma ufficiale di Netflix che indica come data di uscita della quinta stagione proprio l’estate del 2020 e quindi con un range temporale tra Maggio e Settembre dell’anno corrente.

Lucifer 5 continuerà ad incentrare tutte le puntate su casi irrisolti e l’amore tra il diavolo e la detective. Purtroppo al momento non sono state svelati ulteriori dettagli riguardo la serie e non ci resterà che aspettare tutte le nuove puntate che arriveranno sul più famoso servizio di streaming presente al Mondo.