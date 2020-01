In attesa che il nuovo standard di Rete mobile di quinta generazione venga adottato in modo definitivo, Xiaomi ha annunciato di aver stretto una partnership con OPPO e Vivo per la creazione del “Peer-to-Peer Transmission Alliance“, una nuova tecnologia che consente il trasferimento di file tra gli smartphone delle tre aziende con un solo clic.

Grazie a questa iniziativa, gli utenti in possesso di uno smartphone Xiaomi, OPPO o Vivo possono scambiare facilmente e velocemente i file (foto, video, musica, documenti e altro) senza aver bisogno di applicazioni terze o di una connessione Internet.

Un nuovo sistema di trasferimento file tra gli smartphone Xiaomi, OPPO e Vivo

Questa nuova tecnologia di trasferimento file wireless utilizza il Bluetooth per l’accoppiamento rapido dei dispositivi e la tecnologia WiFi P2P (Peer-to-Peer) per il trasferimento dei dati. Così facendo, si può contare su di una connessione istantanea, stabile e ad alta velocità tra gli smartphone, nonché su di un basso consumo energetico.

Il sistema lavora con una velocità di trasferimento pari a 20 MB al secondo e non prevede l’interruzione della connessione WiFi, per cui è possibile continuare a navigare in Internet e portare a termine le proprie attività anche mentre si sta condividendo un file con un altro smartphone.

Questa funzione è compatibile con i dispositivi con sistema operativo Android Pie o versioni successive (esclusi Redmi 6 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 7A, Redmi 7, Redmi S2, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 8, Redmi Note 8T). Per condividere uno o più file con uno smartphone Xiaomi, OPPO o Vivo, basterà cliccare sulla voce “Condividi”, selezionare il dispositivo al quale si vuole trasferire il contenuto e premere poi sul tasto “Invia”.