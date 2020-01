Google Chrome è il browser più utilizzato dagli utenti provenienti da tutto il mondo poiché permette una navigazione veloce, intuitiva e l’accesso a numerosi servizi. Il colosso di Mountain View lavora continuamente al suo servizio per offrirne sempre una qualità maggiore.

A questo proposito, gli utenti hanno accesso a un nuovo aggiornamento introdotto e a innumerevoli funzioni. Eccovi svelati maggiori dettagli qui di seguito.

Google Chrome si aggiorna: ecco quali sono le novità introdotte

Il colosso di Mountain View insieme al suo team di sviluppo ha deciso di introdurre un nuovo aggiornamento per offrire ai suoi utenti un servizio nettamente migliorato. Difatti, hanno accesso a diverse e innovative funzioni.

Fra le tante, una in particolar modo sembra essere apprezzata notevolmente dagli utenti: la gestione del file scaricati. Tutti i file scaricati dagli utenti (foto, video, musica, documenti, e via dicendo) non si trovano più nella voce download poiché Google ha pensato bene di raggrupparli nella sezione Articoli per Te. L’obiettivo del colosso di Mountain View, infatti, è quello di rendere questa sezione molto più scorrevole e in questo modo gli utenti possono cancellare o cercare il file d’interesse molto più velocemente.

Secondo alcune indiscrezioni, ci sono ancora tante funzioni che devono essere scoperte, ma è necessario aspettare la versione ufficiale. Fortunatamente, gli utenti che non riescono ad aspettare possono scaricare la versione Beta per provare in anteprima le novità. Basta indirizzarsi alla famosa pagina APK Mirror e scaricare il file Google Chrome Beta.

Per tutti gli alti utenti, invece, dovrebbe mancare sempre meno all’arrivo della versione ufficiale.