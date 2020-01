L’inizio del nuovo anno riserva delle sorprese soprattutto ai clienti che stanno cercando un’offerta telefonica. Il nostro consiglio in questo caso è quello di affidarsi a Fastweb Mobile, il noto operatore virtuale che sfrutta il servizio di Tim per soddisfare i propri clienti.

Se qualcuno è intenzionato a cambiare operatore, può consultare l’offerta mobile di Fastweb attraverso il sito ufficiale. Coloro che si recano online, oltre a dare un’occhiata all’offerta possono anche decidere di eseguire l’attivazione direttamente dalla pagina web. Ci sono altri modi per attivare quest’offerta, ad esempio aderire al servizio ‘Ti ricontattiamo noi’ oppure mettendosi in contatto con un consulente tramite il numero 146.

Passa a Fastweb da qualsiasi operatore telefonico

L’offerta in questione può soddisfare sia quei clienti alla ricerca di una tariffa con delle soglie abbondanti che i consumatori amanti delle promo a basso costo. Entrambe le caratteristiche si addicono all’iniziativa di Fastweb Mobile ed è per questo che può essere alta la richiesta dei nuovi clienti.

A meno di 10 Euro ogni mese, si possono consumare minuti illimitati per essere in contatto con qualsiasi numero senza scatto alla risposta e 30 giga per navigare sul web in 4G. Il costo mensile è pari a 9,95 Euro.

L’attivazione è estesa su tutto il territorio nazionale a qualsiasi cliente che proviene da ogni compagnia telefonica, senza distinzione di target. A differenza di molte offerte, questa promo non prevede il versamento di un contributo di attivazione o eventuali costi di recesso anticipato. La sospensione dell’offerta può avvenire in qualsiasi momento, quindi non sono previsti vincoli contrattuali.