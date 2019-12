Fino al prossimo 4 febbraio 2020 l’operatore virtuale PosteMobile proporrà, solamente ad alcuni clienti, di attivare l’offerta Creami eXtra Senior a soli 7 euro al mese.

I clienti interessati, sono più precisamente quelli che attiveranno anche PosteMobile Casa Facile, offerte di rete fissa molto conveniente. Scopriamo insieme le due offerte nel dettaglio.

PosteMobile: Creami eXtra Senior solo per alcuni clienti

Il piano tariffario Creami eXtra è attivabile in tutti gli uffici postali di Poste Italiane e offre ogni mese credit illimitati per chiamare ed inviare SMS e 3 GB di traffico internet in 2/3/4G che corrispondono a 3072 credit, validi per navigare in internet da smartphone e tablet. In dettaglio il piano base prevede ogni mese 2 GB di traffico internet, il Giga aggiuntivo sarà erogato entro le 24 ore dall’attivazione dell’offerta. Il tutto a soli 7 euro al mese.

Il costo della nuova SIM Card PosteMobile è di 15 euro con 5 euro di traffico incluso. Inoltre è necessario che tutti i clienti facciano una ricarica di almeno 5 euro per attivare il piano in questione. Il costo iniziale minimo da sostenere si alza quindi a 20 euro tutto compreso, con anche il primo mese dell’offerta già incluso nel prezzo.

Il servizio di rete fissa Casa Facile prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa nazionali a soli 14.90 euro al mese e consente di attivare anche una nuova SIM PosteMobile con il piano tariffario Creami eXtra a 7 euro al mese. Il nuovo cliente avrà quindi 2 SIM a propria disposizione, una con la rete fissa con la rete di Vodafone e una per la rete mobile con rete Wind. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.